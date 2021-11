O Grande Voo: diretor teatral busca novos atores para montagem da peça; Saiba quem pode participar

Com o sucesso da peça “Depois de Dora”, o escritor e diretor Nolram Rocha percebeu o aumento do público no teatro, além de pessoas que assistiram e que se interessaram em atuar nos palcos. Por isso, Nolram abriu um período de busca de novos atores, que já encerrou, mas ainda recruta quem se interessar em fazer parte dessa montagem.

“Pensando nessas pessoas que eu fiz uma oficina online gratuita de Jogos Teatrais e estou incorporando muitos iniciantes nessa montagem atual. Ao mesmo tempo que a pessoa vai sendo dirigida, eu vou dando conceitos de teatro. Também busco sempre iniciar os trabalhos com uma preparação coletiva de atores. Eu diria que cerca de 80% estão iniciando agora, mas estão se desenvolvendo muito”, explica Nolram.

O diretor conta que poucas mulheres buscaram se inscrever, mas que as portas estão abertas para jovens independente do gênero, a partir dos 16 anos, que tenha disponibilidade nas quintas-feiras, às 18h, e sábado, às 14h. “Ainda não defini dois personagens, eu estou investigando entre os que eu tenho, mas se surgirem mais perfis, principalmente pessoas que cantem, dancem ou toquem algum instrumento musical seria bem interessante”, diz.

“Tento acompanhar todos, dando direções que vão de encontro com as necessidades individuais, ao mesmo tempo que trabalho com o coro teatral nesse espetáculo. Então, mesmo que você tenha seu personagem individual, todos passam pelo coro. É no coro teatral que pegamos o impulso da massa e vemos como o Teatro de grupo é vivo”, explica o diretor.

Os interessados em participar da montagem teatral “O Grande Voo” devem entrar em contato com Nolram Rocha através do Instagram @Nolr_m ou no WhatsApp (68) 99223-1532, até segunda-feira, 29.