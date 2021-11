Perpétua garante equipamentos para produtor de inhame de Cruzeiro do Sul

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) visitou nesta segunda-feira, 8, um dos maiores produtores de inhame da região do Juruá. A propriedade de Antônio fica localizado no Ramal Mariana I, em Cruzeiro do Sul.

Na última safra, Seu Antônio colheu 30 toneladas de inhame, o que corresponde a aproximadamente 600 sacas do produto.

“Eu e os trabalhadores precisamos carregar toda a produção nas costas por falta de transporte. Então, um trator tobata com carroça ajudaria muito”, disse o produtor.

A expectativa é de que na próxima safra sejam colhidas 60 toneladas de inhame. O produtor utiliza a técnica de cultivo de consórcio e, além do inhame, ele planta milho e macaxeira.

“Meus trabalhadores sofreram porque uma saca de inhame pesa uns 60 quilos e precisamos carregar tudo nas costas. Então, na próxima colheita um tobata com carroça ajudaria muito”.

Através de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão destinada por Perpétua para a Produção de Cruzeiro do Sul, o prefeito Zequinha Lima disponibilizará um tobata com carroça e uma roçadeira para o produtor.

“O prefeito Zequinha me falava muito sobre o melhor produtor de inhame e eu fui conhecer. Vamos aproveitar que o recurso já está com a prefeitura e vamos ajudar o Seu Antônio a aumentar sua produção. Como eu sempre digo: quando o campo não planta, a cidade não janta. Apoiar a produção é uma das principais pautas do meu mandato”, disse Perpétua.

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) falou da importância de incentivar a produção familiar. “É sempre bom constatar o quanto nossa terra é produtiva e nossa gente trabalhadora”.

O prefeito Zequinha Lima destacou: “Viemos ouvir as necessidades dos produtores para levar os investimentos que eles realmente precisam. Trabalhando juntos as coisas dão certo”.