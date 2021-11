Por meio da campanha “Outubro Rosa” Cruzeiro do Sul avança no combate ao câncer de mama

Durante a campanha do “Outubro Rosa” a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou várias atividades e obteve avanços na luta contra o câncer de mama e de colo de útero. Esse ano a campanha incluiu, de modo pioneiro, a ultrassonografia de mama, realizada pelo município. Até então, o ultrassom era realizado somente pelo estado, o que dificultava o acesso e aumentava o tempo de espera.

Ao todo foram realizados 80 exames de ultrassonografia de mama durante o Outubro Rosa, além de 129 mamografias. Diferente da mamografia, que utiliza exame de raio X para detectar precocemente o câncer de mama, a ultrassonografia utiliza aparelho de ultrassom e é capaz de detectar quaisquer alterações no tecido mamário.

A abertura oficial do Outubro Rosa ocorreu no dia 07 na Praça do Centro Cultural e contou com a presença do prefeito Zequinha Lima e da primeira-dama Lurdinha. Na ocasião, o prefeito ressaltou a importância de que os homens fossem aliados de suas esposas na prevenção e no combate à doença

Ao longo do mês a coordenação de saúde da mulher buscou concentrar suas atividades nos locais onde há maior presença profissional de mulheres. O Hospitais regional do Juruá, o Hospital da Mulher e o Hospital da Criança receberam as ações nos dias 8 e 14 respectivamente.

Detran, Deracre, Coordenação de merenda escolar da Secretaria Estadual de Educação (SEE) também foram visitados. As mulheres da Unidade Penitenciária Manoel Neri e as mães dos sócio-educandos do Instituto Socioeducativo (ISE), também foram alvo da campanha durante o mês de outubro e receberam ações específicas. No setor privado, as funcionárias da rede de lojas Gazim foram visitadas, bem como a Igreja Assembleia de Deus.

Além destas ações voltadas para públicos específicos, todas as 32 Unidades Básicas de Saúde desenvolveram ações direcionadas a saúde da mulher: educação em saúde, consultas médicas e de enfermagem, testes rápidos, coletas de preventivos e encaminhamento de pacientes para realização de ultrassonografia de mamas, etc…

Além dos já citados exames de mamografia e de ultrassonografia de mamas, houve ainda coleta de preventivos, num total de 812, exames de hepatite B, 891 de C, 901 de Sífilis e 901 de HIV.

“Durante este mês procuramos intensificar as ações de educação em saúde, mas também facilitar o acesso das mulheres aos exames. Entre as iniciativas deste Outubro Rosa, uma delas foi realizar exames aos domingos, como forma de atender àquelas mulheres que têm jornada exaustiva de trabalho e por isso acabam tendo maior dificuldade em acessar os exames”, explica Carla Motta, coordenadora de Saúde da Mulher.

“O Outubro Rosa sempre é um momento especial e que mobiliza toda a secretaria em prol da saúde das mulheres de nosso município. Neste ano ampliamos as atividades e a intenção, no próximo ano, é ampliar ainda mais o acesso das mulheres de Cruzeiro do Sul à atenção básica, aos exames e preventivos, bem como às informações também”, explicou Valéria Lima, secretária municipal de saúde.