Postagem de goleiro Bruno com pit-bull gera polêmica nas redes sociais

Na legenda da foto, postada em seu perfil do Instagram, o atleta escreveu “Amiga fiel!”.

Um dos seguidores respondeu nos comentários que “pit-bulls matam e comem a carne humana”.

A atual esposa de Bruno, Ingrid Calheiros, respondeu, afirmando que “tudo depende da criação” dos animais e que “nenhum cachorro come carne humana; é mito, isso não existe”.

Piada pronta

Eliza Samúdio teria sido morta, esquartejada e jogada para os cachorros, de acordo com declarações do goleiro no julgamento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 2013.

A morte da ex-modelo foi associada à foto nos comentários da postagens. Algumas pessoas questionaram se a cadela “só come ração”, outros afirmaram que “a piada já vem pronta”. Um internauta chegou a escrever: “Tento esquecer, mas aí você posta uma foto dessa. Aí não dá”.

Entretanto, outras pessoas utilizaram a postagem para defender o atleta. “Só porque ele postou [uma foto] com a cachorra dele precisam fazer piada. O cara já pagou pelo que ele fez, deixem ele recomeçar em paz”, afirmou uma seguidora.

Bruno cumpre parte da pena de 22 anos e 3 meses de prisão, estipulada pela Justiça de Minas Gerais em 2013, pelo assassinado de Eliza, mãe de seu filho, morta em junho de 2010, quando ele ainda atuava pelo Flamengo.