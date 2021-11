Presidida por Collor, comissão no Senado debate turismo histórico no país

Em reunião semipresencial nesta segunda-feira (22), a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) do Senado vai debater o tema “Turismo Histórico, Cívico e Cultural: desafios do retorno pós-pandemia”. A reunião terá início às 18h, na sala 7 da Ala Alexandre Costa.

O debate já conta com a presença confirmada da superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Alagoas, Melissa Mota Alcides, da chefe do Núcleo de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), Carla Janne Farias Cruz, e do diretor artístico da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), Mauro Munhoz.

A CDR ainda aguarda a confirmação da presença de representante do Ministério do Turismo (MTur) e da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur/DF). A audiência pública integra a 12ª mesa de debate sobre turismo promovido pela CDR em 2021, como parte de um ciclo destinado a colher sugestões e discutir soluções para as atividades do setor no pós-pandemia.

A comissão é presidida pelo senador Fernando Collor (PROS-AL), autor da iniciativa.

Você poderá participar dos debates

O evento será interativo: os cidadãos podem enviar perguntas e comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal e‑Cidadania, que podem ser lidos e respondidos pelos senadores e debatedores ao vivo. O Senado oferece uma declaração de participação, que pode ser usada como hora de atividade complementar em curso universitário, por exemplo. O Portal e‑Cidadania também recebe a opinião dos cidadãos sobre os projetos em tramitação no Senado, além de sugestões para novas leis.