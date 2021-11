Professora Fátima Dantas é a nova presidente do Mulheres Progressistas em Feijó

“Desafios são postos para serem superados e nós mulheres podemos ser tudo que quisermos”. Com esta determinação empoderamento, a professora Fátima Dantas assumiu na noite desta quinta-feira, 18, a presidência do Mulheres Progressistas, em Feijó, tendo como vice, a comerciante Simone Oliveira Maciel.

A solenidade foi prestigiada pelo prefeito Progressistas, Kiefer Cavalcante, a primeira-dama do município e secretária de Assistência Social, Roseane Felício, as vereadoras Progressistas Terezinha Moreira e Aurelinda Portela e a secretária Municipal de Educação, Vinete Leitão, além de mulheres da sociedade local.

O engajamento das mulheres na política de Feijó é representado pela Câmara Municipal, que possui seis vereadoras, das 13 cadeiras existentes, sendo duas parlamentares do PP.

Esta representatividade foi destaque nas palavras da professora Vinete, que incentivou a plateia a estar mais envolvida na política. “Hoje, com esta ação do Mulheres Progressistas, percebi que tem quem torce pela gente, mas precisamos ser mais perseverantes, destemidas”.

O prefeito Kiefer também falou das dificuldades que as mulheres encontram no meio político, mas ressaltou que é preciso não desistir. “Mesmo diante dos ataques, perseverem, tenham em mente que aqueles que não valorizam o trabalho feminino, não merecem, sequer, nossa atenção”, disse Kiefer.

As convidadas assistiram também palestra com a presidente Estadual do Mulheres Progressistas, Francinete Barros sobre Cidades Inteligentes e encerraram a noite com um coquetel.

