Festival literário leva Carla Madeira, Itamar Vieira Junior e ministros do STF para Petrópolis

— Preparamos uma programação plural, diversa, que alcança várias vertentes da arte e da literatura, para todos os públicos e idades. Todas as atrações são gratuitas e com acessibilidade para que todos possam aproveitar ao máximo as experiências proporcionadas pelo festival — afirma Afonso Borges , que assina a curadoria juntamente com Sérgio Abranches , Tom Farias , Leonardo Garcia e Gustavo Grandinetti.

O Flipetrópolis vai homenagear as escritoras Ana Maria Machado e Conceição Evaristo e tem como patrono Juliano Moreira, psiquiatra negro que revolucionou o tratamento de pessoas com transtornos mentais no país. Um concurso de redação premiará alunos das escolas públicas da cidade. O festival será no Palácio de Cristal, no centro da cidade.