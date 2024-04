Homem quebra o braço da ex-companheira e é espancado por membros de facção

No final da noite de segunda-feira (29), uma mulher de 30 anos, que não teve a identidade revelada, teve o braço quebrado após ser empurrada da escada pelo ex-marido durante uma briga deles em um apartamento no residencial popular Morar Melhor, no bairro Aeroclube, zona sul de Porto Velho.

A vítima foi até o apartamento do ex pegar o filho, que ficou o final de semana com o pai quando, em determinado momento, começou um bate boca entre eles, que acabou com um empurrão na mulher, que caiu da escada e quebrou o braço.

Nesse momento alguns membros de uma facção criminosa ficaram sabendo e foram até o apartamento, onde espancaram o homem, que ficou com várias lesões pelo corpo. A Polícia Militar foi acionada, recebendo a denúncia de que o homem seria morto pela facção.

Os policiais chegaram rapidamente e conseguiram encontrar o homem lesionado pelo corpo e rosto, que contou sobre o crime. A mulher também foi encontrada na Upa e o caso foi registrado na Central de flagrantes.