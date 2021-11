Prostituta do caso MC Kevin muda depoimento e revela ter feito sexo com funkeiro

No relato desta semana, ela disse que ficou no quarto com Kevin e VK. Ela havia sido contratada para atender aos dois, mas antes de iniciar seu trabalho pediu que os rapazes fossem tomar banho. Bianca disse que os amigos se ducharam juntos, e vieram para a cama em direção a ela, iniciando o contato físico.

Bianca Dominguez compareceu ao 16º DP da Barra da Tijuca na quarta-feira (10) para prestar um novo depoimento sobre a morte de MC Kevin. A coluna teve acesso à íntegra do documento e viu que a garota de programa mudou diversos detalhes em relação à primeira vez em que depôs. Segundo ela, na ocasião ela estava alterada por uso de álcool e entorpecentes.

E em seu novo depoimento, Bianca afirma ter feito sexo com MC Kevin. Na primeira versão de seus relatos, ela não havia citado essa informação, apenas havia dito que transou com VK, amigo do funkeiro.

No relato desta semana, ela disse que ficou no quarto com Kevin e VK. Ela havia sido contratada para atender aos dois, mas antes de iniciar seu trabalho pediu que os rapazes fossem tomar banho. Bianca disse que os amigos se ducharam juntos, e vieram para a cama em direção a ela, iniciando o contato físico.

“Que a declarante estava na cama com Kevin e VK, quando Jhonatas se aproxima com intuito de ter relação sexual com a declarante. Que a declarante manifesta o desejo de não ter relação com Jhonatas. Que Kevin demonstrou estar irritado com a situação e fala: “Sai fora! Esse maluco vai me arrastar”, diz outro trecho do depoimento.

No depoimento, Bianca relata que Kevin ficou muito irritado pelo fato de haver apenas um preservativo no quarto, e que somente VK conseguiu fazer sexo com penetração, enquanto o funkeiro havia recebido apenas a prática oral.

“Que Kevin muito irritado e gesticulando reclama com VK, sobre ter contratado para ter relação sexual com a declarante, e não ter conseguido pelo fato de ter apenas um preservativo”, diz outro trecho do depoimento.

No desfecho do relato, que envolve a queda e morte de Kevin, ela diz que o funkeiro a chamou para ficarem a sós na varanda, e que Jhonatas, pela terceira vez, veio alertar de que algo ruim estaria prestes a acontecer, dando a entender que o artista seria flagrado por alguém conectado à sua mulher, Deolane Bezerra.

“Kevin coloca o short e vai para a sacada da varanda. Que a declarante senta na cama sem entender o que estava acontecendo. Que neste momento estavam os quatro no quarto: Jhonatas, Kevin, VK e a declarante. Que Kevin chama a declarante e diz que quer ficar sozinho com a mesma. Que, mais uma vez, Jhonatas, fala: ‘Estão chegando, estão chegando!’. Que VK fala: ‘Sai fora, se esconde!”, continua o documento do depoimento.

“Que acredita que se distraiu por alguns segundos, e ao voltar a atenção para Kevin, vê o mesmo colocando as duas mãos na sacada e dando impulso.; Que durante o impulso, Kevin joga as duas pernas para fora da varanda. Que a declarante não entendeu o que Kevin desejava fazer até ouvir o barulho das mãos do mesmo apoiando no parapeito, já do lado de fora, não sabendo se o mesmo desejava ficar pendurado ou passar para o andar de baixo. Que após tentar segurar no parapeito pelo lado de fora, Kevin não conseguiu permanecer, tendo suas mãos escorregado e o mesmo vindo a cair. Escutou como se fosse um forte estalo e viu muito sangue onde Kevin havia caído.”