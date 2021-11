Quem será campeão da Libertadores? Adem Araújo, Petecão, Nicolau Jr, Marcio Bittar, Fernanda Hassem e personalidades do AC palpitam

A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, neste sábado (27), às 17h (de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, mobiliza e divide a torcida eufórica acreana que deve se concentrar em diversos estabelecimentos no estado.

O ContilNet ouviu políticos, esportistas e personalidades acreanas para saber os palpites para a decisão. A avaliação predominante é de um duelo bastante equilibrado. Pelo segundo ano consecutivo, duas equipes brasileiras estão no jogo mais importante da América do Sul.

E para você? Quais seus palpites vencedor para a final da Libertadores?

Veja alguns palpites para a decisão:

Senador Marcio Bittar acredita na vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. O palpite de Bittar é Flamengo 3×2 Palmeiras.

A prefeita do município de Brasileia, Fernanda Hassem disse que vai seguir o palpite do noivo Israel Milane, com quem assiste o jogo neste sábado. Fernanda acredita na vitória do Palmeiras e crava o placar de Palmeiras 2 x 1 Flamengo.

“Apesar do favoritismo do Flamengo, seu que é favorito, tem timaço, mais hoje minha torcida vai para o Palmeiras. Vou acompanhar o noivo que é palmeirense, vou tá com ele. Acho que mesmo sem o favoritismo o Palmeiras leva”, disse ao ContilNet.

O Governador do Acre, Gladson Cameli acredita na vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. O palpite de Cameli é Flamengo 3×2 Palmeiras.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, acredita na vitória do Flamengo. Zequinha, arrisca o placar de Flamengo 2×0 Palmeiras.

Flamenguista, a jornalista e empresária Wania Pinheiro aposta na vitória do time do coração. Pinheiro acredita que o ‘mengão’ leve a melhor no jogo, e chuta o placar de: Flamengo 3 x 0 Palmeiras.

“Sou anti-flamenguista”, disse o senador Sérgio Petecão que acredita na vitória do Palmeiras. O senador está em viagem na Espanha disse ao ContilNet que vai procurar um local para assistir o jogo que passa às 1h da madrugada no país. Petecão disse que se estivesse no Acre iria secar o Flamengo. “Se tivesse aí, eu iria fazer uma festa para secar o Flamengo”, comentou. Petecão cravou o placar de: Palmeiras 2 x 1 Flamengo.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento, Cirleudo Alencar, acredita na vitória do Flamengo. O secretário palpita o placar de Flamengo 2×0 Palmeiras.

O empresário e político, Nilson Areal, também aposta no favoritismo do Flamengo. Areal crava o placar de Flamengo 2×0 Palmeiras.

A secretária de Estado de Educação, Socorro Neri acredita na vitória do Flamengo. Neri palpita o placar de Flamengo 2×1 Palmeiras. “São dois times valorosos. Por isso, imagino que será uma disputa acirrada, e ariscaria 2 a 1 em favor do Flamengo, claro”, comentou ao ContilNet.

O presidente do Departamento de Estradas, Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Petrônio Antunes, acredita na vitória do Flamengo. O presidente palpita o placar de Flamengo 4×2 Palmeiras.

O jornalista e repórter esportivo, Manoel Façanha acredita na Vitória do Flamengo e crava o placar de: Flamengo 2 x 1 Palmeiras. Ao ContilNet, Façanha comentou a expectativa e avaliou o confronto.

“Finais, na maioria das vezes, sempre são muito equilibradas. Nesta, entre Flamengo x Palmeiras, não poderia ser diferente.

São dois bons elencos (times), mas acho o Flamengo, tecnicamente, melhor, apesar de está oscilando mais que o Palmeiras no momento.

No entanto, se a linha de frente do rubro-negro carioca estiver num bom dia será muito complicando para o Verdão e o jogo pode ficar nos pés dos atacantes do clube carioca ou nas mãos do goleiro Weverton (acreano).

Falar de placar em finais sempre é muito difícil, mas acredito num Flamengo mais ofensivo e criando as melhores oportunidades de gols contra um Palmeiras mais retraído e jogando nos erros do Flamengo e ainda explorando a velocidade de seus atacantes.

E, se é pra cravar um vencedor sem a paixão de torcedor – eu torço pelo Palmeiras em São Paulo – pra fazer uma análise profissional, eu apostaria no Flamengo, mas vou ficar com os dedos cruzados para o goleiro Weverton ser o cara do jogo é o Rony o artilheiro da tarde.

Flamenguista, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre -Aleac, Nicolau Júnior, aposta da vitória do Flamengo. Em contato com este colunista, Nicolau cravou o placar: Flamengo 2 x 0 Palmeiras.

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, acredita na vitória do Flamengo. Serafim, palpita o placar de Flamengo 2×0 Palmeiras.

Comentarista esportivo e político, uma das maiores figuras do Iaco, Idel Diniz, acredita na vitória do Flamengo. Idel, palpita o placar de Flamengo 2×0 Palmeiras.

Flamenguista, o empresário da rede de supermercados AraSuper, Adem Araújo, acredita na vitória do Flamengo. Adem, palpita o placar de Flamengo 2×0 Palmeiras.

“Vai dar mengão!”, disse Alan ao ContilNet. O deputado federal acreano, Alan Rick, acredita na vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. O palpite de Alan é Flamengo 3×1 Palmeiras.