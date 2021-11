Querendo recuperar a relação, Kanye West posta foto beijando Kim

Para Kim Kardashian a relação com Kanye West é página virada, pelo menos quando no assunto de relacionamento amoroso. Ela está se envolvendo com o ator e comediante Pete Davidson.

A imagem em questão era um print de uma notícia do TMZ, nela o astro havia comentado a sua esperança em se reconciliar com a ex. “Kanye West diz que Deus trará Kim Kardashian de volta e que inspiraram milhões [de famílias]”, diz o título.

Ao que tudo indica, Kanye West , agora Ye, está na tentativa de reatar o casamento com Kim Kardashian. O rapper compartilhou no Instagram uma foto a beijando.

