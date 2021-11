Raissa Barbosa e Jojo Todynho participam de clipe de Tati Quebra Barraco

Com novo single, a funkeira Tati Quebra Barraco está de volta para o mundo da música com ‘É Por Isso que Sofre’, em parceria com Bárbara Labres e DJ Batata. No clipe, lançado nesta sexta-feira (19), há a participação especial da ex-BBB Fernanda Keulla e das ex-‘A Fazenda’ Jojo Todynho e Raissa Barbosa.

No clipe, Tati Quebra Barraco aconselha as amigas que estão decepcionadas com namorados e crushes aconselhando que homem só serve “para sentar”, ou seja, fazer apenas sexo, e não amar. A faixa é o primeiro lançamento da funkeira após a participação em ‘A Fazenda 13’. Tati deixou o programa no fim de outubro, mas ainda em 2021 ela lançou ‘Dançar’, com a banda Meu Funeral e colaborou com Black Sabará em ‘Desce o Tom’. Veja o clipe de ‘É Por Isso que Sofre’: