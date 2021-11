Raissa Barbosa responde se já ‘pegou’ João Guilherme

Raissa Barbosa, que já ficou noiva em Dubai, afirma que está solteira novamente, pois terminou a relação que mantinha com o ator pornô, Wellington (Victor Ferraz). A ex participante de A Fazenda 12, foi a entrevistada de Matheus Mazzafera, no Youtube, e aproveitou também para falar sobre Lucas Selfie, com quem esteve confinada em 2020, e viveu um namoro.

Ela disse que foi bloqueada na rede social, e que o motivo teria sido o seu noivado, com Ferraz. “Ele me bloqueou recentemente, de novo”, disse. A famosa conta que já chegou a encontrar Selfie na rua, e viu que ele a olhava, mas sequer quis cumprimentá-lo.

Mazzafera, paz e amor, aconselhou a ex-peoa a voltar falar com o rapaz.



O nome do filho do sertanejo Leonardo, João Guilherme, veio à tona e foi assunto entre eles. Perguntada sobre se havia saído com o ex- de Larissa Manoela, Raissa garantiu que sim. “Já dei um beijo nele”, afirmou a modelo.

Assista a entrevista.