Rita Cadillac implora para entrar no ‘BBB 22’

Faltando menos de dois meses para a estreia da vigésima terceira temporada do “Big Brother Brasil”, a Rede Globo está definindo diversos detalhes e já entrou em uma fase importantíssima: a definição dos participantes. Sem perder tempo, Rita Cadillac não pensou duas vezes e revelou sua vontade de fazer parte da próxima edição do reality show mais assistido da televisão.

Na tarde desta sexta-feira (26), durante o programa “A Tarde é Sua”, transmitido pela RedeTV!, a cantora surpreendeu os telespectadores ao revelar seu desejo de entrar na “casa mais vigiada do Brasil” para integrar o grupo de anônimos, denominado “pipoca”: “Quer saber, sou eu. Eu quero ir sabe para onde? Pro ‘BBB’! É, mas ser pipoca. Eu acho que é melhor, porque pipoca sempre ganha”.

A dançarina fez questão de relembrar suas participações no reality show “A Fazenda”, exibido pela Record TV, ressaltou que participar do “Big Brother Brasil” seria a realização de um sonho e frisou que não deseja entrar no grupo de famosos, o “Camarote”: “Eu quero ir para o ‘BBB’ para ser pipoca. É o meu sonho ir conhecer o ‘BBB’. Já fiz duas ‘Fazendas’, então agora o meu desejo é ir para o BBB’”.



Sem papas na língua, Rita foi bem direta ao assunto, aproveitou o espaço no programa apresentado por Sonia Abrão e mandou um recadinho para o diretor do reality show do Globo: “Boninho, leve eu para o ‘pipoca’, vai. Só um pouquinho! Leva a titia?”. Logo após a exibição o vídeo, além da apresentadora da atração diária, todos da bancada caíram na gargalhada com o pedido da cantora.

Com estreia marcada para acontecer no dia 17 de janeiro, uma segunda-feira, o “Big Brother Brasil 23” chegará com diversas novidades, começando pela apresentação. Com a decisão de Tiago Leifert em não renovar seu contrato com emissora dos Marinho, o jornalista acabou gerando problemas para a alta cúpula da Rede Globo, que precisou pensar rápido e definir o novo apresentador do reality show

Diante de algumas opções, a emissora carioca escolheu Tadeu Schmidt, por possuir as características que os executivos da Globo estavam procurando. Além de um novo apresentador, o “BBB” ganhará novos espaços em sua casa, que farão parte de novas dinâmicas para o desenvolvimento do jogo. A direção da atração não só começou a etapa de entrevistas com os candidatos, como já conseguiu definir os famosos que ficarão na reserva do grupo Camarote.

Segundo informações divulgadas pelo portal Observatório da TV, a emissora dos Marinho já definiu quem serão os 12 participantes famosos que irão integrar o seleto grupo “Camarote”. Vale a pena ressaltar que, embora tenha fechado com 12 nomes, a Rede Globo irá anunciar somente 10 deles, ou seja, 2 ficarão na reserva caso aconteça algo fora do panejado e seja necessário a substituição de algum participante.