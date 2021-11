Roberta Miranda, aos 65 anos, dá basta e expõe sobre sexualidade: “Ninguém sabe”

Roberta Miranda, no auge de seus 65 anos, resolveu refletir sobre sua sexualidade. Na ocasião, a famosa ponderou que na atualidade o assunto é muito debatido nas redes sociais, mas explicou que ninguém precisa saber sobre sua orientação, visto que é algo muito pessoal.

A princípio, em entrevista à revista Quem, a cantora afirmou que opta por ser discreta quando o assunto é sua vida pessoal. Isso porque, como sempre se manteve nos holofotes apenas por seu talento e inúmeros hits, ela não precisa expor o que curte ou não entre quatro paredes, e explicou sobre a situação.

“As pessoas especulam mesmo, principalmente hoje. Se veem você sozinha ou um homem sem uma mulher ele já é ‘não sei o quê’. Se a mulher está sem homem já é ‘não sei o quê’ também. Na realidade, eles não sabem nem o que falar, porque, com os advogados do diabo da rede social, não adianta nem falar porque poucos entendem”, contou Roberta Miranda.

Em seguida, a cantora também deixou claro que só irá compartilhar sobre sua sexualidade no dia em que se sentir confortável para tal. “Então minha vida particular depende de mim e fica comigo. No dia que quiser falar, falo. Ninguém sabe se sou assexuada, bi ou tri. Ninguém sabe da minha verdade, só eu. No dia em que achar que devo falar, falo”, completou.

Roberta Miranda irá voltar aos palcos

Além disso, Roberta Miranda também comemorou a retomada ao trabalho presencial. Após quase dois anos desde o início da pandemia do novo coronavírus, a estrela não via a hora de poder voltar a ter contato com o público, e já possui um show marcado para o próximo sábado (21).

“A expectativa para receber o público está muito grande. Espero em Deus segurar as lágrimas porque, claro, só Deus. Aqueles rostinhos do público calam fundo, me batem com emoção. O aplauso é meu combustível e o meu fã, meu oxigênio. Tenho certeza que terei fôlego para viver muitos e muitos anos com eles”, disse.