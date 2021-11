Roberta Miranda expõe arrependimento que tem sobre Marília Mendonça após morte da cantora

A morte da cantor Marília Mendonça há quase duas semanas abalou não apenas os fãs anônimos, mas também uma grande quantidade de artistas brasileiros que lamentaram a tragédia com a sertaneja nas redes sociais.

Recentemente, Roberta conversou com a Quem e fez um novo desabafo sobre a morte de Marília. A cantora conta que se arrepende de não ter feito uma amizade maior com a sertaneja, com quem chegou a gravar uma música em 2017.

Os Tempos Mudaram, que é uma composição de Roberta, foi gravada com Marília em comemoração aos 30 anos de carreira. “Sou uma pessoa muito estranha. Ligo para alguém uma vez, duas vezes… Se eu perceber que estou incomodando, não ligo mais. Hoje me arrependo de não ter estreitado essa amizade com Marília. Trocamos telefone e ficamos de nos falar. Mas aí a vida dela carregou ela para lá, a minha me carregou para cá e foi um baque“, disse Roberta referindo-se ao falecimento precoce da rainha da sofrência.