Rock in Rio 2022 anuncia Guns N’ Roses e Måneskin para o dia 8 de setembro

O Guns N’ Roses será a atração principal do Palco Mundo no dia 8 de setembro. A banda italiana Måneskin se apresenta no mesmo dia, também no Palco Mundo, em sua estreia no Brasil.

Djavan vai ser a atração de abertura do Palco Mundo no dia 10 de setembro, que tem Coldplay como atração principal.

O festival está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022.

Veja os shows do Palco Mundo que já foram divulgados do festival em 2022:

Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura (2 de setembro)

Post Malone, Jason Derulo, Marshmello e Alok (3 de setembro)

Justin Bieber, Demi Lovato e Iza (4 de setembro)

Guns N’ Roses e Måneskin (8 de setembro)

Coldplay , Camila Cabello, Bastille e Djavan (10 de setembro)

Dua Lipa e Ivete Sangalo (11 de setembro)

Veja os shows do Palco Sunset que já foram divulgados do festival em 2022:

Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat (8 de setembro)

CeeLo Green (10 de setembro)

Ludmilla e Macy Gray (11 de setembro)

O visual dos integrantes do Måneskin — Foto: Divulgação

A venda do Rock in Rio Card começou no dia 21 de setembro.

O cartão que equivale a um ingresso antecipado dá ao comprador a chance de escolher em qual data pretende usá-lo antes que a venda oficial de ingressos seja aberta ao público em geral, em abril de 2022 — a definição poderá ser feita de 23 de novembro de 2021 a 1º de abril de 2022.