Rodrigo Lombardi é convocado para final de Verdades Secretas e tem desfecho com Angel; saiba tudo

Rodrigo Lombardi, o Alex da primeira temporada de Verdades Secretas, deve retornar ao personagem agora na segunda temporada. Desse modo, a publicação do ator que mostrava uma gravação misteriosa parece ter sido descoberta. De acordo com o site Observatório da TV, ele voltará e terá a missão de fazer a ligação entre a atual temporada e a próxima.

O galã será um dos suspeitos da morte de Angel, interpretada por Camila Queiroz. No entanto, para evitar vazar, irão gravar três finais, incriminando Giovanna e Cristiano também. Sendo assim, por causa da recente demissão de Camila Queiroz, a emissora fará uso de um dublê para gravação das cenas. Além disso, vale destacar que Alex é tido como morto há 6 anos, após Angel atirar no empresário e ele cair no mar.

Camila Queiroz, a Angel de Verdades Secretas, saiu da produção e rebateu nota da Globo

A Globo emitiu uma nota na quarta-feira (17) informando sobre a demissão da atriz. Dessa forma, no comunicado, deixou explícito que a atriz exigiu mudar os rumos de sua personagem na história. Ademais, diz também que ela solicitou “um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis”.