‘Round 6’: Criador confirma segunda temporada na Netflix

Em entrevista para a Associeted Press, o cineasta comentou sobre a pressão dos fãs. “Há tanta pressão, tanta demanda e tanto amor por uma segunda temporada. Então eu quase sinto que vocês não nos deixam escolha,” disse Hwang.

“Mas eu posso dizer que vamos ter, sim, uma segunda temporada. Está na minha cabeça no momento. Eu estou no processo de planejamento no momento”, completou o criador. Apesar da confirmação, ele disse que é cedo para dizer quando ou como será a segunda temporada.

“Então eu vou prometer isso: Gi-hun (Lee Jung-jae) vai voltar, e ele vai fazer algo pelo mundo”, concluiu. Veja o vídeo em que ele confirma a volta de ‘Round 6’:

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021