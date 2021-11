Saiba o motivo que levou Daniel Cady apagar fotos de Ivete Sangalo

O casamento entre Ivete Sangalo e Daniel Cady, vai muito bem, obrigado. Pelo menos foi isso que garantiu a equipe do nutricionista após os boatos de separação do casal depois de ‘sumir’ todas as fotos da dupla na rede social. O marido da cantora está reorganizando o seu perfil para lançar novos projetos, em breve.

“Só estamos limpando o Instagram para iniciar uns projetos novos de uma startup que Daniel está abrindo. Não tem problema nenhum com o casamento do Daniel não”, explicou Carine Elpídio, que é sócia do marido de Ivete, ao site Natelinha.

Daniel é um dos nutricionistas mais famosos de Salvador, responsável pela alimentação de vários atletas e faz parte da equipe do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ele é também sócio de uma empresa focada em reflorestamento e sustentabilidade, além de comandar uma startup digital de educação focada em ajudar pessoas a mudarem de hábitos e cuidar da saúde.

A coluna procurou a assessoria de Ivete Sangalo, que informou não comentar a vida pessoal de suas artistas.