Saiba quais são os 3 signos “ruins de cama” para você não perder tempo

Você confia nos astros o suficiente para não apostar naquele signo que está incluído no grupo dos que são “ruins de cama”? Neste artigo, elaboramos uma pequena lista, contendo 3 signos que são conhecidos por seu mal desempenho na hora H.

No entanto, é válido lembrar que, apesar da má fama no setor da intimidade, isso não significa que todas as pessoas dos signos selecionados abaixo são ruins de cama, uma vez que as características das mesmas podem variar.

Para selecionarmos o top 3 dos signos, levamos em consideração aqueles em que o mal desempenho se concentra mais. Confira abaixo.

1- Capricórnio

É de conhecimento geral que Capricórnio é um signo frio, certo? O fato é que isso acaba afetando diretamente a área do prazer, pois os capricornianos levam essa frieza para a intimidade. Outro ponto que contribui para esse signo ser “ruim de cama” é que ele é muito formal, até mesmo na hora H. Além disso, é demorado para se despir e para beijar. Principalmente, se este estiver com problemas, sejam eles financeiros ou não, pois acaba levando-os para a cama, não satisfazendo completamente o seu parceiro.

2- Sagitário

Os sagitarianos são considerados tímidos. Por esse motivo, não costumam inovar muito na cama. Sempre que pensam em fazer algo diferente, desistem e resolvem manter um padrão. O signo de Sagitário não é acostumado a ousar. Por esse motivo, ele espera que o outro tome a iniciativa. Mesmo quando pensa em inovar no sexo, é comum que esse signo paralise, por medo de ser invasivo com o seu parceiro. O ato de pensar muito atrapalha bastante o desempenho dos sagitarianos.

3- Virgem

Os viginianos podem ser bons, mas também podem ser péssimos na cama. O mal desempenho é ligado à falta de sentimento. A partir do momento em que o viginiano deixa de gostar de seu parceiro, a tendência é ele mandar muito mal na hora da intimidade, pois não há mais força de vontade. O fogo apaga, o tesão passa. Isso pode fazer com que os parceiros dos viginianos se sintam rejeitados, pois a atitude do signo de Virgem se assemelha ao nojo.