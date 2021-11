Saiba quem é o novo amor da influencer Sarah Poncio

A coluna LeoDias descobriu quem é o novo affair da digital influencer Sarah Poncio. O nome dele é Bruno Krupp, um modelo fotográfico natural do Rio de Janeiro.

Sarah e Bruno já estão há alguns meses juntos, mas, até então, mantêm a discrição com medo da exposição exagerada no início da relação. O jovem, aliás, voltou do Uruguai antes da final da Libertadores porque não aguentou de saudades da amada.