Sarah Poncio é flagrada aos beijos com novo affair

A influenciadora digital Sarah Poncio pode estar vivendo um novo romance. Isso porque a ruiva foi flagrada em um evento que ocorreu na noite dessa segunda-feira (2), aos beijos com um rapaz misterioso. Nas imagens divulgadas pelo insta de celebridades Gossip do Dia, a irmã de Saulo Poncio, que vestia um vestido vermelho de gala, aparece beijando um homem que também participava do evento.

Inicialmente, rumores nas redes sociais davam conta de que o rapaz misterioso se tratava do empresário Caio Lopes, que também estava no evento e apareceu em imagens ao lado de Sarah. A blogueira, no entanto, negou os boatos logo depois, declarando que o rapaz era apenas seu amigo. O Instagram de celebridades “Treta do Século”, porém, parece ter descoberto a identidade do rapaz misterioso que aparece nas imagens.

Segundo a página de celebridades, o homem que aparece aos beijos com Sarah Poncio se chama Bruno Miranda. Em seu perfil no Instagram, que é privado, Bruno tem pouco mais de 900 seguidores e é seguido pela influenciadora digital. O perfil de celebridades também compartilhou algumas fotos do suposto novo affair da influenciadora digital.