Sasha Meneghel choca ao revelar o que fez na casa de Ivete Sangalo

Avessa à fama

Na mesma entrevista, Sasha revelou que odiava o fato de ter nascido famosa. A jovem, sempre muito transparente, revelou que chegou a viver uma fase rebeldia por conta dos holofotes.

“Minha mãe sempre foi muito amiga, sempre conversamos sobre tudo. Tive um momento de rebeldia, que eu queria fugir da fama”, recordou a loira.

Ela contou ainda que, no auge de sua irritação, tomou a atitude inesperada de mostrar o dedo do meio para fotógrafos: “Tem foto minha na internet dando dedo do meio pra paparazzi, era muito pra minha cabeça”.

“Acho que só passei a olhar pra isso com carinho e ser grata pelas oportunidades que tenho hoje quando comecei a trabalhar com a minha imagem e quando saí do país e olhei de fora o que eu poderia viver”, finalizou.

Maternidade

Recentemente, Sasha concedeu entrevista à Vogue e contou quando pretende aumentar a família. Ela, que há pouco tempo se casou com João Figueiredo, revelou que quer esperar mais alguns anos para ter filhos.

“É claro que a gente tem muita vontade de criar essa família, mas a gente entende que tem tempo certo pra tudo. A gente tem vivido muito intensamente o agora, a gente quer aproveitar cada fase. A gente vai esperar o tempo chegar”, disse.

Sabemos que não é agora. Mas temos muita vontade de sermos pais novos. Novos, porém, não significa agora. Novos que digo é daqui a alguns aninhos”, complementou.

Assista: