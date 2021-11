Scaloni confirma Messi, ainda avalia Paredes e diz que Brasil “é o mais vertical dos últimos tempos”

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, fez algum mistério, “pero no mucho”, na entrevista coletiva no fim desta manhã, direto de Buenos Aires, no centro de treinamento de Ezeiza. Ele confirmou Messi como titular da seleção argentina. A delegação – ou a “Scaloneta”, como diz o apelido do time de Scaloni – embarca para San Juan de tarde e tem chegada prevista para depois das 20h.