Segredo de Marília Mendonça é exposto após morte da cantora; ela havia pedido que não fosse contado

A cantora Marília Mendonça sempre foi bastante ativa nas redes sociais durante sua carreira. A artista não apenas compartilhava momentos relacionados aos novos trabalhos como trechos de sua vida ao lado da família.

Mas apesar de ser uma mulher público, havia fatos sobre Marília que ela mantinha em segredo. Recentemente, pouco depois da morte da sertaneja, uma Organização Não Governamental fez uma publicação e disse que a artista contribuía para a caridade.

“ A cantora, além de dona de um talento incrível, possuía uma capacidade de escuta e reconhecer seus erros quando apontados, sempre procurando minorias para debater, formar e evoluir. Junto a isto, apoiou projetos que nossa página desenvolveu, no tocante ao investimento em educação de crianças em situação de vulnerabilidade, sem nunca querer divulgação por isso. “, escreveu um representante da ONG na conta do Instagram.

Quase ninguém sabia do gesto benevolente de Marília porque a sertaneja pediu para que sua contribuição para a caridade, chamada Pretitudes, que fez uma homenagem para ela através de um post em rede social, não posse divulgada.

Junto à homenagem, a organização compartilhou um vídeo no qual Marília aparecia rindo e cantando em uma espécie de palco. A cantora morreu na sexta-feira ao cair junto com sua equipe em um avião que a transportava para Minas Gerais, onde estava marcado para se apresentar a uma multidão de admiradores, que infelizmente não puderam vê-la com vida.