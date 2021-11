Show da banda A-ha no Recife: veja preços dos ingressos e quando começam as vendas

Após a banda norueguesa A-ha divulgar que Recife está na rota da próxima turnê da banda, em 2022, nesta quarta-feira (24) foram revelados detalhes sobre as vendas dos ingressos. A capital pernambucana será a primeira cidade do Brasil a receber a turnê “Hunting High And Low”.

O grupo também se apresentará no dia 12 de março em Salvador, na Arena Fonte Nova; dia 16 de março em Belo Horizonte, no Expominas; dia 17 de março no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena; dia 19 de março em São Paulo, no Espaço das Américas; e dia 23 em Curitiba no Athletico Paranaense.