Simone revela quando teve primeira vez: “Guardei o xibiu”

Simone Mendes, irmã de Simaria, gravou um vídeo para seu canal no YouTube contando como foram as primeiras vezes dela. Com muito bom-humor, a cantora relembrou como foi perder a virgindade e também deu detalhes do primeiro beijo.

A sertaneja falou que o primeiro beijo dela foi engraçado. Ela contou que colocava gelo no fundo do copo e ficava tentando pegar com a língua, pois acreditava que aprenderia a beijar assim. Mas a primeira vez que beijou um menino foi aos 11 anos de idade.

“Fui beijar o menino e não vi a língua desse menino. Só senti um gosto de língua, mas não vi a língua dele”, recorda. Apesar de dizer que o beijo não foi dos melhores, Simone disse que mesmo assim ficou apaixonada pelo garoto.

Sobre a vez que perdeu a virgindade, a cantora conta que escolheu um rapaz bonito. “Se pudesse mostrar a foto, vocês iam falar: ‘Coleguinha, tá de parabéns’. Eu acho que tinha 18. Acho que era isso. Beijei cedo, mas guardei o xibiu”, lembra Simone.