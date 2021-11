Sonhar com cobra: o que significa?

Sonhar com cobra é um termo muito buscado na internet. Esse interesse sinaliza que o tema é bastante comum no repertório dos sonhos. Se você passou por essa experiência, pode estar se perguntando agora: qual o significado de sonhar com cobra? Será que é uma coisa boa ou não? Para responder a essa pergunta, vamos primeiro entender o que representa o símbolo da cobra.

Provavelmente você já ouviu a expressão “Fulano é uma cobra”, indicando uma pessoa de personalidade tóxica e que espalha veneno por onde passa. Ao mesmo tempo, deve conhecer também o uso da palavra para mostrar que alguém é muito habilidoso em alguma coisa: “ela é cobra na arte de fazer bolos”. E ainda há o emprego da serpente no símbolo da Medicina. Essa relação entre a cobra e saúde existe desde os tempos em que gregos e romanos acreditavam que ela teria poder terapêutico. Eles a associavam ao deus da medicina e à cura de pragas.

Sonhar com cobra, serpente ou víbora?

Cobra, serpente e víbora são parecidas, mas não são a mesma coisa. Serpente define todo réptil sem patas, com o corpo alongado e coberto de escamas, podendo ser venenoso ou não. Porém, a palavra cobra é mais específica, porque ela é uma das famílias das serpentes, que inclui ainda as víboras. Portanto, toda cobra é uma serpente, mas nem toda serpente é cobra. Contudo, para a análise do significado dos sonhos, vamos considerar esses três termos como sinônimos.

Mas o que significa sonhar com cobra?

Se você quer saber o que significa sonhar com cobras, está no lugar certo. Normalmente, sonhos com cobras contêm avisos. O fato se se tratar de um animal rasteiro faz com que a interpretação mais frequente tenha carga negativa. Porém, é preciso considerar o que aconteceu para poder descobrir qual é o significado de sonhar com cobra. Afinal, a mesma cobra que tem veneno, também carrega o ingrediente para o antídoto.

Sonhar com cobras tem múltiplos significados

Entre as várias formas de interpretar o que é sonhar com cobra, a Psicanálise contribui com o conceito que relaciona a cobra a um símbolo fálico. Portanto, no que se refere à função sexual, esse sonho implica em normalidade para o homem e possível insatisfação ou recalque para a mulher. Se a cobra estava na cama, o significado também pode ser insatisfação. Além disso, como esse réptil troca a pele de tempos em tempos, também está associado à transformação ou mudança. Sendo assim, se você sonhou com uma cobra entrando em casa, é possível que aconteça uma troca de endereço.

Outras análises ligam um sonho com cobras ao presságio de situações desagradáveis, discórdias, inimigos, emoções ocultas, dificuldades nos negócios e doenças. Viu uma cobra se deslocando pelo chão? Pode sinalizar um perigo ou a necessidade de prudência na forma como você trata as pessoas. Já no caso em que você sonha que está sendo picado pela cobra, a probabilidade é de desgosto no trabalho ou em casa. Se, pelo contrário, ela pica outra pessoa, significa a morte de um inimigo ou que te disseram falsas palavras. Matar a cobra simboliza a vitória sobre um adversário ou o enfrentamento de problemas de difícil solução.

Se no sonho você foi engolido por uma cobra, precisa considerar as razões que te fazem pensar negativamente para conseguir ser feliz no mundo real. Sonhar com cobra grande implica em uma mudança que você sabe que está para acontecer, mas tem medo dela. E, se você sonhou que andava entre cobras sem ser picado ou se a cobra do seu sonho era domesticada, fique feliz! Isso quer dizer que conseguirá superar obstáculos significativos ou que você está no processo de superar momentos difíceis.

A influência das cores

Sonhar com cobra verde, sonhar com cobra preta, sonhar com cobra amarela, sonhar com cobra verde e assim por diante. Faz diferença a cor da cobra? Para quem está interessado em saber o que significa sonhar com cobra preta, a resposta é: tenha cautela e fique atento à forma como você está vivendo. Procure controlar as suas energias, especialmente quando você está chateado.

Se a sua dúvida é o que significa sonhar com cobra amarela, saiba que essa cor tem relação com o dourado do ouro e a luminosidade do Sol. Por isso, envolve a conexão entre corpo e espírito, além de intelecto, sabedoria e consciência. Ou seja, você está evoluindo, começando a ver as coisas com maior clareza e fazendo melhores escolhas. Fique atento e procure sempre ouvir a sua intuição.

Se seu interesse é o que significa sonhar com cobra verde, não se preocupe. Se trata de algo mais positivo. Não é à toa que essa cor é ligada à esperança, natureza e prosperidade. Então, anime-se! Uma nova vida ou dias mais leves e felizes podem estar a caminho.

Se você busca uma análise mais profunda e personalizada, conte com um especialista em interpretação de sonhos.

As informações desta página foram disponibilizadas com fins puramente recreacionais. Por isso, não possuem qualquer função terapêutica, validade preditiva ou embasamento científico. Sempre consulte um especialista sobre qualquer assunto relativo à sua saúde mental.