Tata Werneck instigou os seguidores ao abrir uma caixa de perguntas em seu Instagram. Hoje casada com o ator Rafa Vitti, a apresentadora revelou que já ficou com três convidados do Lady Night, seu programa no Multishow.

Tudo aconteceu quando ela pediu para os fãs perguntarem sobre a estreia da nova temporada de seu programa. Um foi mais além e perguntou se a comediante já havia ficado com alguém da atração. “Já, antes do programa, né? Quando era solteira, já peguei três convidados”, disse ela que, apesar de jogar a informação na mídia, não revelou nenhum nome. “Jamais saberão”, completou. Nesta segunda-feira (15/11), ela voltou ao Instagram para explicar sobre a resposta. Ela deixou claro, com o seu jeito brincalhão, que tudo aconteceu antes de conhecer Rafa Vitti. “Antes de entrevistar, na época da extinta Tupi, quando era solteira”, disse.