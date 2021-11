Telefonista manda fazer vestido e vai até ao salão para comemorar o fim do casamento

A telefonista Aracélia Aguiar de Albuquerque, de 44 anos, comemorou seu divórcio pelas ruas de Senador Canedo , Região Metropolitana da capital, com uma placa escrito ‘Enfim, divorciada’. Ela conta que mandou até fazer um vestido e escovou o cabelo no salão para o dia considerado especial. Segundo ela, o ex-marido a proibia de estudar, trabalhar e até de dirigir, e que vivia um relacionamento abusivo.

“Sou uma nova mulher, não sou o que eu era mais. O divórcio foi um presente divino, um prêmio. Vivi com meu ex por 20 anos e fui vítima de um relação abusiva. Ele queria que eu vivesse só para ele e tinha medo que eu eu virasse a mulher que me tornei: Independente”, conta a telefonista.