Thaila Ayala exibe barrigão de grávida ao curtir GP de São Paulo

“Fazendo um pitstop na Fórmula 1”, escreveu a atriz na legenda. Thaila espera seu primeiro filho com o marido, o também ator Renato Góes. Ela já deu alguns relatos sobre a maternidade e a gravidez em si.

“Musa”, escreveu Fiorella Matheis. “Que barrigão maravilhoso”, elogiou Sacha Bali. “Muito linda”, disse Denise Barcelos.

Thaila já contou que não pretende ter uma babá , ao menos nos primeiros meses de vida do filho. “Só eu, Renato, o bebê e Deus nos primeiros meses. Depois, mais pra frente, com certeza eu vou precisar”, afirmou. A atriz também contou que tem sofrido perda de memória durante a gestação.

Mesmo com a gravidez, os projetos profissionais de Thaila não param. No último dia 11, a Amazon Prime lançou o filme “Moscow”, em que Thaila interpreta a protagonista Val. O longa com uma cena sensual entre ela e Ludmilla, que trocam o maior beijão .