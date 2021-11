Thiaguinho e Carol Peixinho estão juntos desde o fim de No Limite

As aparições públicas no mesmo local não deixam mais enganar. Seja em selfies com fãs, no mesmo posto de vacinação, ou juntos em shows, a aproximação entre os dois já é evidente. Os likes do cantor nas fotos dela também já são frequentes.

Vale lembrar que após o fim do casamento de oito anos entre Thiaguinho e Fernanda Souza, nenhum dos dois se envolveram publicamente com alguém, mas a relação de amizade continua. Já Peixinho, teve um breve affair com André Marques, com quem ficou logo após o fim de No Limite, quando o apresentador terminou o namoro com Sofia Starling.