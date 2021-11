Tiago Piquilo, após deixar A Fazenda 13, abre o jogo e fala sobre cirurgia peniana: “Fiz pela espessura”

Tiago Piquilo, recém eliminado de A Fazenda 13, resolveu se pronunciar sobre a cirurgia íntima que fez no pênis. Dessa forma, o cantor, nos bastidores do Hora do Faro, deu detalhes sobre a intervenção e justificou o motivo de fazer.

“Não fiz a cirurgia para aumentar em centímetros mas, sim, a espessura [do pênis]. Foi uma espécie de harmonização peniana. Você pega gordura de alguma parte do corpo e injeta lá. Muitas pessoas desejam fazer isso, eu recomendo. Aliás, cinco famosos já me procuraram”, afirma, segundo o colunista Leo Dias. Vale lembrar que Tiago Piquilo deixou A Fazenda 13 nessa quinta-feira, 11 de novembro. Ele, que ficou com apenas 26,87% dos votos, disputou a preferência do público ao lado de Sthe Matos (40,06%) e Dayane Mello (33,07%). Além disso, Adriane Galisteu se surpreende com reação de Tiago Piquilo em A Fazenda 13 Dessa forma, ao anunciar a saída de Tiago, a própria apresentadora do programa, Adriane Galisteu, se surpreendeu. “Impressionante que você não se abala”, alfinetou a apresentadora. “Já sabia que só um vai ganhar. Eu tenho paciência, mas sempre disse que não seria assim o tempo todo. O que eu pude, eu entreguei e isso me deixa tranquilo. Fui de verdade o que tinha que ser. Não tenho nada que voltaria para mostrar ou fazer diferente”, assegurou.