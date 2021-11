Tiago Ramos retoma a carreira de jogador e diz que Neymar não é seu ídolo

Tiago Ramos, ex-padrasto do craque Neymar, está de volta ao futebol. O jogador profissional havia se afastado, e atuava como modelo desde então. De volta aos treinos, Tiago bateu um papo rápido com esta colunista e disse que, ao contrário do que muita gente pensa, não é fã de Neymar.

Tiago e seu agente já mantém algumas tratativas a respeito de fechar contrato com um clube, porém, revela que a prioridade no momento é trabalhar bastante para alcançar a melhor forma física.

Como está retomando a rotina de atleta?

Está sendo muito prazeroso voltar a treinar e poder fazer o que eu gosto.

Seu ídolo no futebol é o Neymar?

Não.

Você está prestes a assinar um contrato? O que pode nos adiantar?

Eu, junto com minha assessoria e meu agente, estamos resolvendo tudo e boas conversas e oportunidades estão em andamento. Por enquanto estou me cuidando e me preparando pra ficar melhor fisicamente.

Encerrou com a carreira de modelo?

Não. Estou associado a uma agência e acredito que minha imagem pode ser trabalhada bem. Podemos conciliar com o futebol.

Qual é o seu objetivo no futebol?

Desde criança sempre tive o sonho de me tornar profissional. Já consegui com 18 anos, quando joguei em vários times e clubes no interior do nordeste e na Europa, mas ainda quero almejar muitas coisas… Jogar na gringa, por exemplo, é um dos meus planos.

Em que área atua em campo? Ataque? Zaga?

Atacante ponta ambidestro.