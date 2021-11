Tierry e Gabi Martins gravam clipe com Zezé di Camargo. Veja fotos!

Banalizaram foi escrita por Henrique Casttro, Elvis Elan, Maykow Melo e Bruno Mandioca. A faixa é a nova aposta do projeto solo de Zezé e será lançada no próximo mês.

Tierry e Gabi Martins foram os protagonistas do videoclipe de Banalizaram, novo single de Zezé Di Camargo . As filmagens aconteceram em Sorocaba, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira (22/11), e a coluna LeoDias já descolou alguns registros exclusivos dos bastidores.

