Tomógrafo de Cruzeiro do Sul é instalado e passa a funcionar

O novo tomógrafo do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, já está funcionando desde a última sexta-feira, 19, apenas para exames em pacientes internados. A máquina deverá atender ao público em geral a partir desta quarta-feira, 24, com a presença do governador Gladson Cameli no município.

O tomógrafo foi entregue na unidade hospitalar no dia 27 de fevereiro deste ano e passou a funcionar 9 meses depois. Foi necessária a construção de uma sala para a instalação do aparelho.

Por enquanto, para pessoas não internados, os exames de tomografia seguem sendo feitos no antigo aparelho que tem 14 anos de uso. Tomografias de crânio são feitas em uma clínica particular que tem convênio com o governo do Estado.