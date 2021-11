Trabalhadores da Saúde fecham ponte metálica; eles foram para Casa Civil, mas outro protesto já acontecia

Os trabalhadores em saúde do Acre foram para a entrada da Ponte Metálica. Eles se dirigiam à Casa Civil, mas outro protesto já acontecia: o do Iapen.

Veja mais: Denunciando maus-tratos e violência contra presos, familiares param o trânsito de Rio Branco pedindo volta de visitas

De acordo com informações repassadas ao ContilNet pela assessoria de comunicação do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), existe duas possibilidades que estão sendo discutidas pelos trabalhadores participantes do ato, que acontece nesta quinta-feira (25): ou a ponte permanece fechada ou todos dirigem-se à Casa Civil.

Vídeo: Dentro da Sesacre, trabalhadores da saúde cantam Hino Nacional e ato segue para Casa Civil

“Saindo da Sesacre, fomos à Casa Civil. Acontece que já tinha uma manifestação instalada lá: a dos parentes de presidiários. Não tem governador lá, não tem secretário. Seguimos para o Palácio, não tem ninguém. Agora, estamos na entrada da Ponte Metálica, Primeiro Distrito”, informa.

Cerca de 8 sindicatos da saúde paralisam nesta quinta em ato em frente à Sesacre; greve pode ser deflagrada

Agora, os servidores decidem o destino da paralisação, que dura 12 horas. Durando até às 19, o ato pode culminar em greve geral, caso o Governo do Estado não acene negociação à categoria.