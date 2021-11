Tratado de Petrópolis, cesta básica aumenta 4,24% e mais: o que foi destaque nesta quarta

Chegou a hora de ficar mais informado com os destaques desta quarta-feira, 17, no ContilNet.

Acre recebe mais de R$ 28 milhões do Ministério da Justiça para investir em Segurança Pública

O Acre será beneficiado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com um investimento que deve ser feito na valorização de profissionais e no fortalecimento das instituições. Saiba mais.

De julho a outubro, cesta básica aumenta 4,24% na capital acreana, diz pesquisa Fecomércio/AC

Pesquisa realizada pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC desde o início do atual semestre junto a cinco supermercados locais da capital acreana aponta que o preço da cesta básica aumentou aproximadamente 4,24% no período de julho a outubro. Veja mais.

MPF no Acre investiga eventual exclusão de população LGBTQIA+ do Censo 2022

Atendendo uma representação feita pelo Centro de Atendimento à Vítima (CAV) do Ministério Público do Acre (MPAC), o Ministério Público Federal (MPF) abriu uma investigação para apurar possível irregularidade no Censo 2022. Leia na íntegra.

De Evo falando que Acre foi trocado por cavalo a Pando ‘fazendo parte’ do Acre: as polêmicas do Tratado de Petrópolis

O Tratado de Petrópolis, o acordo diplomático entre o governo brasileiro e boliviano, firmado na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 17 novembro de 1903 = pouco mais de quatro anos depois da proclamação da República, com o banimento da família imperial – não é uma unanimidade entre os historiadores. Leia mais.

Médico infectologista alerta para terceira onda do coronavírus com festas de fim de ano e Carnaval

O médico infectologista acreano Eduardo Farias advertiu, nesta quarta-feira (17), em Rio Branco, que ainda é cedo para que a sociedade comece a se planejar em relação às festas de Natal, Ano Novo e Carnaval, no ano que vem, por causa da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o médico, o vírus continua circulando em todo mundo e o recrudescimento da doença em algumas partes da mundo, como na Europa, deveria servir de alerta para o Brasil, ‘inclusive aqui no Acre”. Saiba mais.