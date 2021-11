A coluna LeoDias descobriu nove nomes de famosos que já realizaram exames para participar do camarote do Big Brother Brasil em 2022. Eles foram testados clinicamente e terão de passar, ainda, por exames psicológicos para saber se terão a chance de concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão no reality global.

São eles: Lexa, Di Ferrero, MC Carol, Ellen Roche, Rodrigo Simas, Aline Riscado, Negra Li, Jonathan Azevedo e Ícaro Silva. Segundo fontes, os famosos passaram por alguns exames no Hospital Barra D’or, no Rio de Janeiro, e ainda precisarão passar por outras etapas eliminatórias. A seleção dos pipocas segue a todo vapor e a equipe de Boninho não chegou a uma conclusão dos selecionados. A coluna tomou conhecimento do formato inédito que a direção do reality show adotou para a vigésima segunda edição do programa e irá revelá-lo nos próximos dias.