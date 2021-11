Veja 9 fotos inéditas do amor de Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi

O segundo sol chegou para Marina Ruy Barbosa que, apesar de se manter discreta a respeito do seu relacionamento com Guilherme Mussi, vive um amor tranquilo e off-line com o empresário que também é deputado federal.

O público, que até então só tinha visto rápidos flagras do casal, ansiava por fotos que ilustrassem a vida a dois. Pois a coluna teve acesso a fotos inéditas e exclusivas do romance dos dois. As imagens circularam em um grupo de amigos muito próximos ao casal.

Não se sabe ao certo quando o relacionamento engatou de fato, mas fontes próximas aos dois, garantem que, hoje, a atriz e o empresário vivem um amor tranquilo longe dos holofotes e dedicados a novos projetos. Ela, que lançou sua marca de roupas recentemente, esta focada nas gravações de uma nova série que deve estrear no próximo ano. Guilherme por outro lado, estaria também mais envolvido nos negócios da família. Já que em 2022 se despede da política. Nas imagens às quais a coluna teve acesso é possível ver um casal apaixonado que prefere viver os momentos e guarda-los na memória a expor uma vida de conto de fadas nas redes sociais.

Marina, como um produto da TV, teve sua intimidade exposta desde muito nova, exposição essa que a acompanhou por toda trajetória. Finamente, ela conseguiu saborear momentos mais reservados junto ao seu par.

Procuradas, as assessorias de imprensa não quiseram comentar sobre o assunto.