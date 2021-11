Veja primeira foto de Juma e Jove no remake de Pantanal

A primeira foto de Juma e Jove no remake de Pantanal foi divulgada nesta quinta-feira (11/11). Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa posaram juntinhos nos bastidores das gravações da novela, que acontecem no Mato Grosso do Sul. Os atores vão dar vida ao casal de protagonistas da trama, que está sendo adaptada por Bruno Luperi, neto do autor da versão original, Benedito Ruy Barbosa.

Reprodução

Alanis estreou na TV em Malhação, em 2019, e foi um nome levado pela produtora de elenco Rosane Quintaes ao Papinha, diretor artístico da trama. “Pedimos a ela e a diversas atrizes que nos enviassem selftapes, material de vídeo que ficou comum no último ano devido à dificuldade de testes presenciais durante a pandemia. Depois de recebermos tudo, convidamos Alanis para um teste presencial, seguindo todo o protocolo de segurança daquele momento. Ela fez e foi brilhante”, declara o diretor.

Já o pernambucano Jesuita decidiu que era hora do “sim” para o desafio de estar em uma novela das 9 da Globo e protagonizar o remake de Pantanal sete anos após estrear na TV . “Fiquei apreensivo, claro, mas achei que era o momento de experimentar”, conta ele. Seu personagem vai passar por ataques homofóbicos por ser considerado um homem sensível.