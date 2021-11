Vera Fischer faz 70 anos, descarta plástica e marido para ser feliz: ‘O que mais gosto de fazer é trabalhar’

Ela não anda, ela desfila! Das passarelas de concursos de beleza para a carreira de atriz, Vera Fischer se tornou, sem dúvida, um dos maiores ícones da nossa dramaturgia e merece todos os aplausos neste sábado, 27/11, pelos seus 70 anos de vida. Sim, Vera “setentou” plena e absoluta!

“Me sinto um mulherão! O que eu leio e o que eu ouço das pessoas é que agora estou melhor: ‘Ela está mais bonita do que na novela ‘O Clone’.”

“E eu acho isso também, porque hoje tenho uma liberdade que me deixa fazer o trabalho que eu quiser, e isso me torna tão dona de mim que me sinto melhor”, decreta a aniversariante do dia.

Para celebrarmos esse monumento de vitalidade e talento, preparamos um quiz que vai testar seus conhecimentos sobre a intimidade e a obra dessa grande atriz, mãe de Rafaela Fischer e de Gabriel Camargo, que ganhou as redes como influenciadora cultural com dicas de séries, filmes, moda e poesia. E que está em paz com o espelho!

“Bem, minha cara é essa! Não penso em fazer plástica no rosto, não quero ficar com aquela cara esticada.”

Escritora, ela já lançou quatro livros: “Vera, A Pequena Moisi”, Um Leão Por Dia”, “Serena” e “Lucíola”. Ama pintar e tem várias de suas telas expostas em sua cobertura no Leblon. Está livre, leve e ativa, com trabalhos já engatilhados para 2022. E assim deseja continuar!

“O que eu mais gosto de fazer é trabalhar. Minha vida não faz sentido sem trabalho. Algumas mulheres precisam de um relacionamento afetivo para ser feliz, precisam de um marido. Eu preciso do trabalho. Sou independente. Tive dois casamentos, alguns namorados, e isso não necessariamente me faz falta. O trabalho, sim, me faz falta.”

“Quero trabalhar até meus 100 anos, quero fazer uma festa maior e melhor do que a dos meus 50! É isso! Eu sou daquele tipo de pessoa que todos os dias comemora a vida!”

Veja se você sabe tudo sobre essa deusa das artes!