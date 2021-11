VÍDEO: Bil Araújo revela detalhes de teste do sofá em ‘A Fazenda’

Arcrebiano Araújo, conhecido por Bil Araújo, encara mais um desafio. O modelo está confinado em ‘A Fazenda 13‘, reality rural da Record, em busca de um prêmio milionário com diversas celebridades no interior de São Paulo. O capixaba já fez passagem por dois realitys da Globo: ‘Big Brother Brasil 21’ e ‘No Limite 5’.

Durante um bate-papo com Rico Melquiades e Aline Mineiro, Bil Araújo abriu sua vida pessoal, relembrando o passado e falando sobre oportunidades de trabalho que já recebeu fora do programa: “Já recebi muitas oportunidades, filho, tudo o que você imaginar, onde eu posso ir pelo caminho mais fácil. Não quis!”.

“Teste do sofá, não foi? Queriam fazer o teste do sofá”, disparou Rico Melquiades para Bil Araújo. O peão ficou confuso e questionou: “O que é isso? Não sei essa gíria”. O ex-participante do ‘De Férias Com o Ex: Brasil’ ficou surpreso, perguntando se Aline Mineiro conhecia o termo: “Nunca usou teste do sofá antes? Tu sabe o que é teste do sofá, Aline?”.



Aline Mineiro então colocou Bil Araújo “contra a parede”, deixando o colega sem resposta: “Claro! Como assim? Você precisou, queria fazer o teste do sofá?”. Com expressão de intrigado, o ex-BBB continuou em silêncio e Rico Melquiades tomou partido: “Teste do sofá é tipo querer sexo com você. Aí fala teste do sofá, querer tipo usar você, uma troca. É lhe dar as coisas, mas quer transar com você”.

Sem pensar duas vezes, Bil Araújo mandou na lata: “Não! Estou fora disso”, deixando claro que nunca se relacionou sexualmente em troca de trabalhos. Aline Mineiro, melhor amiga de Rico, então demonstrou curiosidade sobre as propostas que Arcrebiano já havia recebido: “E a maioria era mais homem ou mulher?”.

Entrando na onda, Bil Araújo fez a linha sincero e confessou: “Mulher, mulher rica. Mas homem também tinha muito”. Rico Melquiades ficou boquiaberto com as revelações do modelo e ex-affair de Karol Conká: “Sério? Estou passado, bem ricona?”. Aline Mineiro também comentou a situação: “Jura? A gente olha assim o Bil, mas ele é muito menino do mato, né? A gente olha você assim de primeira e não imagina”.

Na boca dos peões

Antes de participar da Prova do Fazendeiro, Valentina Francavilla conversou com MC Gui, acreditando que Bil Araújo esteja manipulando Aline Mineiro: “Mas eu acho que tão fazendo a cabeça dela contra a Day”. O funkeiro então citou o nome do oponente e defendeu Dayane Mello, inimiga do ex-BBB e de Rico Melquiades: “O Bil não suporta ver a Day aqui”.