Vídeo: em live, Daniel Cady fala sobre seu casamento com Ivete Sangalo

Daniel Cady fez uma live em seu Instagram na noite da última segunda-feira (22). A ideia era falar apenas sobre seu trabalho, mas o nutricionista resolveu falar sobre o suposto fim de seu casamento com Ivete Sangalo e confirmou que está tudo bem entre o casal.

Espantado com o número de pessoas que estavam em sua plataforma, Cady tratou de desmentir a boataria logo no início da live. Ele aparece em um ambiente que tem, inclusive, a foto do casal ao fundo. “Infelizmente é isso que move o mundo: as fofocas”, alfinetou o nutricionista.

E continuou: “Não teve nada com meu casamento. Não sei de onde surgiu essa história. Alguma mente do mal viu eu reformulando meu Instagram e soltou isso. Estou lançando uma marca de camisas, apenas. Tá tudo bem por aqui. Tudo em paz com a minha família, graças a Deus!”, garantiu Cady.