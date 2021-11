“Vitória limpa com grande margem de votos”, diz vice-presidente eleita para OAB/AC

A chapa 7, intitulada “Muitas Vozes, uma só OAB” e encabeçada pelos advogados Rodrigo Aiache e Socorro Rodrigues, foi a vencedora das eleições da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB-AC), ocorrida na última sexta-feira (19) das 8h às 17h.

Ao ContilNet, a vice-presidente eleita disse que, mesmo com um desgaste típico de eleições, e mais ainda pelo fato de a disputa ter sido com um candidato à reeleição, está muito grata pelos 798 votos válidos que culminaram na vitória da chapa.

Ainda segundo ela, o processo eleitoral foi transparente e que “resultou numa vitória limpa com grande margem de votos”.

“Estamos muito felizes e gratos pelo voto de confiança que a advocacia acreana nos concedeu quando nos escolheu para conduzir a OAB. O processo transcorreu um pouco desequilibrado pelas características naturais de um processo eleitoral que conta com reeleição, acrescido do fato que o sistema eleitoral da OAB é engessado, o que dificulta a ampla participação da classe no processo em face de exigências como adimplência e outros”, complementou.

Rodrigues enfatizou também que a eleição foi a primeira com 50% de mulheres. “A chapa fez um trabalho estruturado e organizado contando com a colaboração de todos que a integram, que usaram da rede de contatos e lutaram por cada voto”, destacou.

Além disto, falou que as expectativas de trabalho no próximo triênio estão embasadas nas necessidades dos advogados. “Este plano representa os anseios da classe, que será um norte a todas ações durante o triênio, podendo ser ampliado. O objetivo é fortalecer a advocacia, da jovem a mais madura, sempre contando com a participação efetiva de Advogadas e Advogados”, finalizou.

OPOSIÇÃO

Os eleitos disputaram com o atual presidente e candidato à reeleição, advogado Erick Venâncio, que recebeu, junto com a candidata à vice Marina Belandi na chapa “Uma Ordem para Todos”, 600 votos.

Nas redes sociais, Venâncio agradeceu o apoio dos advogados e parabenizou Aiache e Rodrigues. Além disto, colocou-se à disposição e desejou que os eleitos façam o melhor pela advocacia.

“Foi uma bela e longa caminhada e de uma coisa tenho certeza: entregaremos uma OAB melhor do que a que nós recebemos e espero que continuemos avançando. Viva a advocacia, sempre”, disse nas redes sociais.