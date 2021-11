Vladimir Brichta revela desafios de contracenar com a filha em novela

No próximo dia 22 de novembro, Vladimir Brichta estreará nas telinhas como o jogador de futebol Neném, um dos protagonistas da nova novela das 7 da TV Globo, Quanto Mais Vida, Melhor!. Em entrevista, o ator revelou os desafios de contracenar com Agnes Brichta, sua herdeira na vida real, e que também viverá Martina, uma de suas filhas na ficção.

O ator ressalta que tenta tratar Agnes da mesma maneira que se porta com outros colegas de elenco. “Preciso encarar isso de forma profissional. Eu não posso olhar para ela como filha. Não posso deixar isso me atrapalhar. No set, eu trato ela como colega. Quem olhar de longe, pode achar até que eu sou frio como pai”, afirma.

Vladimir confessa se valer de suas vivências pessoais, como pai, para compor a relação de Neném com as filhas Martina (Agnes Brichta) e Betina (Carol Garcia), em Quanto Mais Vida, Melhor!. “O ator se alimenta dessas experiências. Em alguma medida isso é útil. De repente, quando me vi chamando a minha filha de filha, foi como se a gente encontrasse um espaço. Tem uma cena, na qual a gente faz as pazes. Quando terminou, o diretor disse: ‘O que eu vou dizer? Vocês são pai e filha’. E realmente, é impossível olhar para ela e não somar essa paternidade que eu carrego há quase 24 anos. Isso vai estar lá impresso de alguma forma. Tem um valor muito grande, é muito especial”, conclui.