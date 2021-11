Você sabia que estes são os 3 signos do zodíaco mais falsos?

De acordo com o dicionário Oxford, traição é uma “falta cometida por uma pessoa que não mantém sua palavra ou que não mantém a devida fidelidade”. Nesse sentido, existem diferentes tipos de traição, como pode ser amor, amizade, trabalho, entre outros.

Pessoas traiçoeiras não planejam necessariamente ferir outras pessoas com suas ações, mas suas ações acabam tendo repercussões negativas na vida de outras pessoas. É por isso que muitos se afastam deles depois de serem feridos por uma traição.

Para descobrir quais são os signos do zodíaco mais traiçoeiros , consultamos um especialista em astrologia. Segundo Sophia Pérez, conhecida nas redes sociais como @esophterica , existem 3 indícios que podem ter esse comportamento.

O astrólogo é enfático em destacar que essa característica surge em condições especiais, como a baixa energia do signo. Ou seja, nem todas as pessoas com esses sinais são traiçoeiras e quando se comportam dessa forma há situações que as levam a isso.

Você estará na lista? Descubra abaixo.