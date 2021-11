WhatsApp deixa de funcionar em 50 celulares Android antigos nesta segunda-feira; veja lista

Os usuários que têm aparelhos entre os listados e querem continuar a usar o aplicativo devem atualizar o celular ou transferir a conta para um aparelho com uma versão mais recente do sistema operacional do Google.

Como a mudança (ver lista abaixo), o serviço estará disponível somente para aparelhos mais recentes, como Android 4.1, iPhones com iOS 10 e alguns modelos com KaiOS 2.5.1.

Alguns aparelhos telefônicos mais antigos não serão mais compatíveis com o WhatsApp, a partir desta segunda-feira (1º de novembro). Se enquadram nestes casos os que possuem os sistemas operacionais iOS 9 e Android 4.0.4, totalizando 50 modelos de celulares. As informações são do G1 e do Olhar Digital.

