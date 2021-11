Whindersson Nunes reage sobre ter sido inspiração para música de Luísa Sonza

Whindersson Nunes abriu o jogo e falou sobre as polêmicas envolvendo o fim do seu casamento com Luísa Sonza. Durante sua participação no PodCats, o humorista ainda fez piada sobre a música Penhasco, canção que a cantora fez sobre o término dos dois.

“Não acho que joguei ninguém de penhasco, não”, disparou o youtuber, que completou: “Cada qual acha para si [o que quer], sou uma pessoa, mas entendo o que ela quis dizer e o que a galera fala”.

“Sabe aquela parada de você olhar e dizer: ‘Ah, entendi o que o povo tá que querendo dizer. Não estão querendo dizer que você tem culpa de nada, mas se você tivesse feito alguma coisa…”, pontuou.

Na sequência, Nunes ainda explicou a razão de ter evitado falar sobre o fim da relação no momento em que o assunto se tornou público: “Meu modo era não ficar falando. Cada qual tem seu jeito, e tem gente que não gosta de ficar conversando ou vendo coisa de relacionamento antigo”.

“Isso faz muito tempo, já vai fazer uns dois anos, nem lembro mais. Não lembro muito detalhe por detalhe. Lembro que fiz umas quatro piadas, é o direito do meu trabalho”, afirmou.